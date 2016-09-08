Оливер Стоун завершил съемки фильма о Владимире Путине

Культовый американский режиссер Оливер Стоун закончил съемки документального фильма о президенте России Владимире Путине. Об этом РИА Новости рассказал продюсер режиссера Игорь Лопатенок.

«Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине — это большая и очень интересная картина. Съемки закончены, сейчас она монтируется, когда она выйдет – это тайна за семью печатями, но фильм будет интересен зрителю, особенно американскому», — рассказал Лопатенок.

Напомним в ноябре 2014 года Оливер Стоун заявил, что не планирует снимать художественный фильм о Путине.

«Нет, мы не планируем делать художественный фильм про Путина, но я бы взял у него интервью, чтобы показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать. Я бы хотел сделать о нем документальный фильм», — пояснил Стоун.