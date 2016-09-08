Украинские пограничники пожаловались на опасные маневры российских военных

Российский бомбардировщик Су-24 на опасной высоте совершил облет катера украинской береговой охраны в Черном море, а российские сторожевые корабли осуществлял вблизи него маневры. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

О факте агрессивных действий российской стороны в открытом море относительно корабля Госпогранслужбы Украины были проинформировано руководство страны и заинтересованные правоохранительные органы.