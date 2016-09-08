МЭР ухудшило прогноз падения реальных доходов россиян

В Минэкономразвития (МЭР ) ожидают, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам года упадут на 4,7—4,9%, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил на банковском форуме в Сочи директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, прогноз ведомства по доходам населения ухудшился.

Еще в мае в МЭР исходили в базовом сценарии из того, что реальные располагаемые доходы по итогам 2016 года снизятся на 2,8%. Консервативный прогноз предполагал падение доходов на 5%. Таким образом, новый сценарий оказался ближе к прежнему пессимистическому.

В то же время Минэкономразвития ожидает прироста реальных зарплат по итогам года — он должен составить 0,5—0,7%. В предыдущем базовом прогнозе речь шла о падении реальных зарплат на 1,5%. При этом, раньше в МЭР рассчитывали, что реальные зарплаты связаны с показателями потребительского спроса — в частности, с розничной торговлей. Сейчас такая корреляция не наблюдается.