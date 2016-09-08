Трамп пообещал наладить «очень хорошие» отношения с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Россию и Америку будут связывать очень хорошие отношения. Об этом политик сказал в эфире телеканала NBC News.

«Я рассчитываю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным и Россией. Я думаю, что я могу с ним поладить», — сказал Трамп во время выступления на форуме ветеранов.

По его словам, Владимир Путин является лучшим лидером, чем президент США Барак Обама. «Если он [Путин] говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем», — подчеркнул политик. Трамп также напомнил, что рейтинг одобрения президента России составляет 82%.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не воспринимает серьезно кандидата на пост главы государства экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В своих публичных выступлениях Владимир Путин говорил, что считает Дональда Трампа «ярким» человеком. При этом президент России отмечал, что готов работать с любым коллегой из США. Трамп, в свою очередь, и раньше высказывался о Путине положительно. В вышедшей в 2011 году книге «Пора быть жесткими» политик говорил, что Путин умен, решителен и своих слов на ветер не бросает.