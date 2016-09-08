Турецкая армия отбила у террористов четыре сирийских города

Турецкие вооруженные силы, проводящие на территории Сирии антитеррористическую операцию под названием «Щит Евфрата», взяли под контроль четыре населенных пункта, передает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Как утверждают военные, им удалось отбить у боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» города Ташлыгуюк, Эс-Сехид, Кантара и Аль-Хумран.

В Анкаре пояснили, что контроль над этими населенными пунктами необходимо удерживать для того, чтобы после оттеснения террористов от турецких границ их прежние позиции не заняли «курдские боевики».

Ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара намерена продолжить операцию в Сирии «от севера страны до юга», чтобы создать зону безопасности в освобожденных от боевиков районах.

Напомним, военная операция «Щит Евфрата» началась 24 августа. Первоначально целью турецких военных на территории Сирии заявлялось освобождение приграничного города Джерабалуса и провинции Алеппо.

3 сентября Турция ввела в Сирию танки и тяжелую военную технику, открыв новый фронт на севере страны. Накануне стало известно о том, что сирийские террористы подбили два турецких танка ракетами «Корнет». Первые человеческие потери турецкие ВС понесли в Сирии 6 сентября.