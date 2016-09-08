В Калужской области пройдет праздник в честь 536-летия Стояния на Угре

По инициативе правительства Калужской области при поддержке Российского военно-исторического общества 10 сентября 2016 года в селе Дворцы Дзержинского района пройдет Военно-исторический фестиваль, посвященный 536-й годовщине Великого стояния на реке Угре.

Основным местом торжеств по традиции станет Владимирский скит монастыря Тихонова пустынь в Дзержинском районе. Здесь в 10 утра пройдет праздничный молебен и торжественный митинг, а также церемония вступления в кадеты учащихся школ и возложение цветов к Поклонному Кресту.

В 13:00 на смотровой площадке на берегу реки Угры после краткой официальной части программу продолжат выступления фольклорных коллективов, ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Центральным событием фестивальной программы станет военно-историческая реконструкция, проведение которой стало возможным благодаря поддержке Российского военно-исторического общества.

Подробнее о программе фестиваля, а также об инициативе превращения дня окончания Стояния на Угре (11 ноября 1480 г.) в общегосударственный праздник Российской Федерации читайте в нашей статье "Праздник Великого стояния на Угре".