Думские партии решили организовать собственную видеофиксацию на выборах

В единый день голосования 18 сентября думские партии привлекут десятки тысяч своих сторонников для наблюдения за ходом выборов, пишет газета «Известия».

От «Единой России» следить за чистотой и прозрачностью процесса волеизъявления граждан будут мобильные группы юридической помощи. КПРФ будет предупреждать нарушения с помощью мобильных групп под названием «Красная конница». Коммунисты планируют задействовать в каждом регионе до 300 человек.

«Справедливая Россия» намерена организовать видеоконтроль за голосованием, а ЛДПР будет распространять информацию о нарушениях в интернете и направлять выявленные факты в правоохранительные органы.

Как рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦИК «Единой России» Константин Мазуревский, благодаря тому, что следить за ходом выборов будут наблюдатели от всех 14 партий, участвующих в предвыборной гонке, возможность нарушений будет практически сведена к нулю. На наиболее проблемных участках партия выставит подвижные составы наблюдателей. Так, в Ростовской области будет работать не менее 15 мобильных групп.