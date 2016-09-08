Кремль заверил в отсутствии политической подоплеки в решении по «Левада-центру»

Первый заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с «Левада-центром» на встрече с политологами. Володин заверил, что в решении о включении «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций (НКО) «иностранных агентов» нет политики. Об этом пишет РБК.

Первый замглавы также отметил, что в практике есть случай, когда НКО добилась исключения из списка «иностранных агентов».

Напомним, 5 сентября российская исследовательская организация «Левада-центр» была внесена Минюстом в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Этот факт был выявлен в ходе внеплановой проверки документов организации Главным управлением ведомства, уточнили в ведомстве.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснял, что организация выполняет обязательства по коммерческим контрактам с иностранцами. Гудков также предположил, что внесение «Левада-центра» в реестр НКО «иностранных агентств» вызвано недовольством властью данными об обстановке в обществе.