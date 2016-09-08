В Кремле отвергли снижение рейтинга ЕР

Первый замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин в ходе встречи с политологами заявил, что рейтинг партии «Единая Россия» не падает, сообщает РБК.

Володин назвал тенденцию разновекторной, пояснив: «В ряде территорий она плоская, в ряде территорий, включая Петербург, спадающая, в части территорий, включая Москву, нарастающая».

По словам Володина, снижение рейтинга отмечается в регионах, в которых ЕР не выдвигала кандидатов по одномандатным округам – всего их 18: «Не выдвинули одномандатника — результаты там будут поменьше. И рейтинг от этого у партии будет снижен».

В целом, по мнению представителя Кремля, предвыборная кампания ЕР более успешна, чем в предыдущие годы, в частности, рейтинг партии сейчас выше, чем за две недели до выборов 2011 года. Володин заявил, что итоговый результат в диапазоне 40-44% будет для партии хорошим; 44-48% – очень хорошим.

Ранее со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщалось, что рейтинг «Единой России» за три недели до парламентских выборов резко снизился.

Президент РФ Владимир Путин признал снижение рейтинга ЕР, объяснив его критикой со стороны конкурирующих партий.