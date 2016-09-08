Россию пригласили выступить на заседании WADA в Глазго

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди пригласил российскую делегацию выступить c докладом на заседании агентства в Шотландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталия Смирнова.

По информации источника, заседание исполкома WADA состоится 19 ноября в Глазго, встреча совета учредителей произойдет 20 ноября. Кроме того, по словам Виталия Смирнова, Россия приглашена и на другие конференции, в том числе в Минске. «Мы проинформируем, что ведем расследование», — сказал Смирнов после заседания комиссии.

8 сентября в Москве прошло первое заседание независимой общественной комиссии ОКР по антидопинговым разбирательствам.

Ранее стало известно, что выходцы из России попытались передать в офис Всемирного антидопингового агентства в Монреале свою петицию. В ней в ответ на отстранение спортсменов РФ от игр в Рио-де-Жанейро активисты требуют реформирования агентства.

По результатам опубликованной первой части доклада Главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от игр в Рио. Согласно итогам проверки комиссии, российские власти покрывали факты применения допинга спортсменами. Работу над второй частью доклада Макларен намерен закончить в конце сентября.