В Тольятти изобрели тактильные часы

В Тольятти будут выпускать часы, время на которых можно «потрогать», сообщает Togliatti Room.

Аксессуар для слабовидящих людей будет разрабатывать и производить команда начинающих предпринимателей. Сообщается, что такие часы будут работать на солнечной батарее. Основной аудиторией гаджета станут слабовидящие люди.

Проект был представлен на седьмом заседании экспертной комиссии «Жигулевской долины». Команда из пяти человек получили высокую оценку своего проекта и статус резидента технопарка. В будущем над реализацией задумки будут работать 14 человек.

Это не первый подобный проект в России. Ранее были представлены часы Feel Your Time — они позволяют пользователям почувствовать время. Проведя пальцем по циферблату, носитель гаджета чувствует вибрации в тех местах, где находятся стрелки. При этом часы стильно выглядят и подойдут также тем людям, у которых проблем со зрением нет.