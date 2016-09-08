Видео в память о Поле Уокере набрало 2 млрд просмотров на YouTube

На видеохостинге YouTube появился второй по счету ролик-рекордсмен, набравший свыше 2 млрд просмотров — это клип на песню рэпера Wiz Khalifa, записанной в память о погибшем в дорожной аварии голливудском актере Поле Уокере, передает RT.

Видеоролик включает в себя отрывки из различных частей киносериала «Форсаж», в первой части которого начинал сниматься Уокер. На момент публикации этого материала клип на YouTube посмотрели более 2 млн 11,5 тысячи пользователей.

Предыдущий ролик-рекордсмен видеохостинга — это клип на песню корейской поп-звезды PSY под названием Gangnam Style, который на данный момент набрал более 2,6 млрд просмотров и остается первым по популярности видеоматериалом, загруженным на YouTube.