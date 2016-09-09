Американцам разрешили судиться с Саудовской Аравией из-за терактов 9/11

Члены американской Палаты представителей большинством голосов поддержали принятие закона, разрешающего родственникам жертв терактов 9/11 (11 сентября 2001 года) требовать в суде возмещения ущерба с властей Саудовской Аравии, передает Reuters.

Белый дом ранее заявлял, что Барак Обама не будет подписывать этот закон и воспользуется президентским правом вето для его блокировки, однако этого не произошло.

Многие американские политики возражали против принятия закона, поскольку предвидят в этой связи ухудшение отношений США с Саудовской Аравией и принятие ответных мер к американским гражданам и компаниям в других странах.

Принятие закона о требовании компенсаций с саудовских властей стало возможным после того, как в мае нынешнего года Сенат США единодушно одобрил Акт о справедливости в отношении спонсоров терроризма.