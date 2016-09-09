В Узбекистане назвали дату выборов президента

Нового лидера Узбекистана изберут 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК республики Мирза-Улугбека Абдусаломова.

«В соответствии с постановлением ЦИК Узбекистана и соответствующими статьями конституции и законов о выборах президента Республики Узбекистан определить 4 декабря днем выборов президента Узбекистана», — пояснил он.

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов, который фактически правил страной с 1989 года (еще в составе СССР), скончался 2 сентября в возрасте 78 лет. 28 августа у него случился инсульт, лидера срочно госпитализировали, но вскоре медики констатировали смерть мозга Каримова.