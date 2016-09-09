Абдулатипов раскрыл свою роль в примирении России и Турции

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что он сыграл роль посредника при начавшихся по поводу примирения переговорах России и Турции. Его слова приводит РБК.

По словам главы республики, он встречался с турецким бизнесменом с бизнесом в Дагестане Джавидом Чагларом. Именно его турецкие СМИ назвали главным посредником при переговорах.

Абдулатипов утверждает, что виделся с Чагларом не менее четырех раз, а «сеансов связи» между ними было не менее 100.

Он также поведал, что Турцию на переговорах представлял глава Генштаба Хулуси Акар, а Россию - еще и помощник президента Юрий Ушаков.

Абдулатипов подчеркнул, что Россия подошла к переговорам «без особого энтузиазма». «Надо было преодолеть психологический барьер: у Владимира Владимировича были дружеские отношения с Эрдоганом, а, как известно, мирить двух друзей намного сложнее, чем людей, чужих друг другу», – пояснил он.

Глава Дагестана подчеркнул, то параметры для переговоров задавала Москва. Для начала Турции пришлось извиниться за инцидент с Су-24 - принести извинения семье погибшего летчика и «лидеру страны», а также выплатить компенсацию. После этого, уже в марте этого года, начались переговоры.