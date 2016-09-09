В Минфине сообщили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров считает, что национальный Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году, после чего покрытие дефицита федерального бюджета будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния, передает «Интерфакс».

Алексей Лавров напомнил, что дефицит бюджета финансируется также за счет привлечения заимствований. «Однозначной увязки с тем, что нет приватизации и мы будем покрывать это Резервным фондом, нет. Возможны другие источники покрытия дефицита. В том числе внутренние заимствования», — цитирует агентство слова чиновника.

По подсчетам Министерства финансов, совокупный объем Резервного фонда на 1 сентября 2016 года составил 2 трлн 90,1 млрд рублей, что эквивалентно 32,2 млрд долларов США. Объем Фонда национального благосостояния составляет 4 трлн 719,17 млрд рублей, что эквивалентно 72,71 млрд долларов США.

Ранее Минфин опубликовал результаты размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 1 января по 31 августа 2016 года. Согласно этим данным, Резервный фонд за август уменьшился на одну пятую.

В свою очередь, эксперты «Центра развития» «Высшей школы экономики» (ВШЭ) в начале августа пришли к выводу, что средства российского Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году.