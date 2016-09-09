Указом президента Владимира Путина Павел Астахов отправлен в отставку с поста омбудсмена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Астахов ушел с поста уполномоченного по правам детей по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Кремль выбрал преемника Астахова. Наиболее вероятной кандидаткой на пост омбудсмена считают руководителя исполкома пензенского ОНФ и оператора президентских грантов Анну Кузнецову.

Отметим, вопрос об отставке Астахова был поднят на днях снова после того, как тот прокомментировал скандал в одной из столичных гимназий, призвав сделать бессрочным давность наказания за преступления педофилов. После этого в Кремле заметили, что Астахов после выхода из отпуска должен уйти в отставку.

Общественность потребовала отставки омбудсмена после того, как он во время общения с одним из пострадавших в трагедии на Сямозере, где утонула лодка с детьми, спросил девочку с улыбкой; «Ну что, как поплавали?».