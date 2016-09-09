СМИ сообщили об интересе короля Бахрейна к российским С-400

Правительство Бахрейна заинтересовано в приобретении зенитной ракетной системы С-400 «Тримф». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что во время проходящего в Алабино международного форума «Армия-2016» король Бахрейна Хамад аль-Халифа осмотрел 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», 152-мм самоходную гаубицу и боевую машину поддержки танков «Терминатор». По информации «Коммерсанта», там же были проведены краткие переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Вскоре король Бахрейна объявил о своем интересе к приобретению новейших систем ПВО, в частности, к С-400.

Источник издания утверждает, что аль-Халифа говорил о закупке партии «Триумфов» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, скоро может состояться первый раунд консультаций между руководством минобороны Бахрейна и «Рособоронэкспортом». Во всяком случае, уже запрошена информация о тактико-технических характеристиках системы.

Официальный представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев отказался.