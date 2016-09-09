Иркутск и Волгоград стали лидерами в голосовании за символы для новых банкнот

По состоянию на 9 сентября в голосовании за символы на банкнотах номиналом 200 и 200 рубле уверенно лидируют Иркутск и Волгоград, сообщает пресс-служба Сбербанка.

За них проголосовали 57247 и 52120 россиян соответственно. В пятерку лидеров также вошли Севастополь, символы Дальнего Востока и Казань – 40831, 37946 и 35859 голосов соответственно.

В ходе третьего этапа выяснилось, что если раньше голосовали уроженцы тех мест, которые участвую в конкурсе, то теперь за лидеров голосует вся страна.

7 октября в эфире телеканала «Россия 1» состоится финальное голосование.