09 сентября 2016, 17:39
Иркутск и Волгоград стали лидерами в голосовании за символы для новых банкнот
По состоянию на 9 сентября в голосовании за символы на банкнотах номиналом 200 и 200 рубле уверенно лидируют Иркутск и Волгоград, сообщает пресс-служба Сбербанка.
За них проголосовали 57247 и 52120 россиян соответственно. В пятерку лидеров также вошли Севастополь, символы Дальнего Востока и Казань – 40831, 37946 и 35859 голосов соответственно.
В ходе третьего этапа выяснилось, что если раньше голосовали уроженцы тех мест, которые участвую в конкурсе, то теперь за лидеров голосует вся страна.
7 октября в эфире телеканала «Россия 1» состоится финальное голосование.
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