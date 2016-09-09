В честь Обамы назвали червя-паразита

Профессор биологии Томас Платт назвал открытого им паразитарного червя в честь президента США Baracktrema obamai. Об этом сообщает Associated Press.

Пятисантиметровое тончайшее существо живет в крови черепах и паразитирует на хозяевах-животных, для которых, впрочем, неопасно. Но может вызвать тяжелые заболевания у людей. Первооткрыватель утверждает, что черви «феноменально живучи», и это качество он считает присущим и президенту США Бараку Обаме.

Томас Платт уверен, что это честь, а не оскорбление. В прошлом он уже называл новые виды в честь крестного отца и других людей, которых очень уважает.

«Это мелочь, но я назвал открытый вид в честь нашего президента. Некоторые люди готовы заплатить тысячи долларов, чтобы добиться подобной чести», — заявил он.

Майкл Сухедо, реактор журнала, опубликовавшего результаты исследования Томаса Платта утверждает, что известны случаи, когда паразиты были названы именами людей в качестве мести. Например, одна биолог назвала целую группу открытых паразитов в честь бывшего мужа – microphallus. Однако он уверен, что Платт о мести даже не помышлял.

В честь Барака Обамы уже были названы ящерица, паук и рыба.