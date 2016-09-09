Второго белоруса наказали на Паралимпиаде в Рио

На Паралимпийских играх в Рио-де-Женейро за пронос российского флага лишен аккредитации второй представитель белорусской сборной. Об этом пишет агентство «Белта» со ссылкой на председателя Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля.

«Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий», - отмечает Олег Шепель.

Ранее сообщалось о лишении аккредитации одного из членов белорусской делегации Андрея Фомочкина, пронесшего русский триколор на церемонии открытия Паралимпиады в Рио.

Напомним, что поступок белорусской сборной Кремль назвал достойным восхищения. Белорусская же сторона заявила, что флаг был вынесен в знак солидарности с российскими спортсменами, отстраненными от участия в Играх.