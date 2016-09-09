Бердыев назначен вице-президентом и тренером ФК «Ростов»

Вице-президентом и тренером футбольного клуба «Ростов» назначен Курбан Бердыев, сообщает пресс-служба ФК.

Контракт со специалистом продлен до конца 2016-2017 года. В обязанности Курбана Бердыева будет входить развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола. Он также начнет консультации тренеров основного и молодежного составов.

На официальном сайте «Ростова» также сообщается, что новым главным тренером клуба назначен Иван Данильянц. Он работает с «желто-синими» с 2014 года. По информации пресс-службы клуба, к своим новым обязанностям Данильняц уже приступил.