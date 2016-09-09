В Саратовской области под грузовым поездом обрушился мост

В Петровском районе Саратовской области обрушился мост через реку Березовка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

«Грузовой состав из 16 вагонов с зерном двигался из города Петровска в Аткарск. По предварительным данным, в результате инцидента восемь вагонов сошли с рельсов, три вагона упали в речку Березовка. О погибших и пострадавших пока не сообщается. Это произошло возле села Жирновка Петровского района», — заявил агентству собеседник из МЧС.