Украина не допустит на «Евровидение» российских артистов из «черного списка»

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук заявил, что российские артисты, внесенные в «черный список» не смогут принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом сообщают РИА Новости.

«Те люди, которые в любой стране, не только на Украине, попадают под санкции по тем или иным причинам соответствующих органов, не Минкульта, а Службы безопасности Украины, они невъездные», — цитирует агентство слова Евгения Нищука.

Министр отметил, что российские исполнители могут заблаговременно узнать о лицах, внесенных в «черный список», и не провоцировать организаторов отборочного конкурса.

Согласно результатам предыдущего конкурса «Евровидение», украинская певица Джамала заняла первое место. 9 сентября стало известно, что местом проведения «Евровидения-2017» выбрана столица Украины Киев.