В ФИФА открыли дело о коррупции в отношении Блаттера

Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) завела дело о коррупции в отношении экс-главы организации Йозефа Блаттера, бывшего генерального секретаря Жерома Вальке и финансового директора Маркуса Каттнера. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.

Бывшие руководители организации обвиняются в ряде нарушений кодекса этики ФИФА. Речь идет о взяточничестве и коррупции, нарушении общих правил поведения, конфликте интересов, а также о получении подарков. Палата также намерена расследовать возможное нарушение пункта кодекса о конфиденциальности со стороны Маркуса Каттнера.

Как подчеркивается в сообщении, палата не намерена подробно раскрывать детали расследования до тех пор, пока вина лиц не будет доказана.

В июне ФИФА распространила пресс-релиз с результатами внутреннего расследования о фактах незаконного обогащения среди руководства организации. Из доклада следует, что Йозеф Блаттер, Жером Вальке и Маркус Каттнер за пять лет обогатились на общую сумму более 79 млн швейцарских франков за счет бонусов, которые выписывали сами себе.

Тогда же в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе прошли обыски, следователи изъяли документы и электронные данные. Обыски, по неподтвержденной информации, были связаны с расследованием коррупции в отношении Блаттера и Вальке.