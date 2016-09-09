Прервавшим полет в Норильск «Боингом» занялась прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура приступила к проверке чрезвычайного происшествия с пассажирским самолетом Boeing-737. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Выполнявший рейс Boeing-737 в направлении Красноярск-Норильск совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле кабины пилота. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря авиакомпании «Таймыр» Ирины Воробьевой.

«Самолет вылетел в Норильск сегодня утром. После взлета сработал датчик о растрескивании несилового внешнего слоя стекла в кабине экипажа со стороны второго пилота. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал», - сообщает Воробьева.

На борту было 174 человека, включая 6 членов экипажа. Пассажиры находятся в аэропорту «Емельяново» и ожидают вылет резервного борта в Норильск.