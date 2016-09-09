ЦБ обяжет малые магазины принимать оплату картами

Центральный Банк РФ хочет расширить список предприятий, которые обязаны принимать безналичные платежи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ЦБР Аллу Бакину.

В настоящее время не принимать безналичную оплату в розничных точках имеют право только микропредприятия с оборотом 120 млн рублей в год.

«Мы предлагаем базироваться на установлении абсолютного значения [без привязки к типу предприятия], которое поэтапно, постепенно надо понижать с тем, чтобы расширять охват сети и обеспечивать большую зону приема как национальных платежных инструментов, так и любых других карт», — цитирует агентство слова Бакиной.

Представитель ЦБР добавила, что регулятор уже подготовил соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе». Как ожидается, они будут внесены в Государственную Думу РФ осенью 2016 года.