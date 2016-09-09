Эксперт Иван Бегтин: Отечественное оборудование не сделает операторов связи независимыми от импорта

Идеи замены большей части оборудования операторов связи и центров обработки данных российским оборудованием не обеспечат их независимости от зарубежных производителей. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив.

«Тут важно, это 85% от объема или от стоимости. Если по количеству штук, то можно и на 99% перевести на российское оборудование, вопрос в том, сколько это будет по количеству денег. Если речь идет о переводе на какие-то критически важные узлы российского производства – это одна история. Если речь идет о тотальном переводе, то в первую очередь встает вопрос про деньги.

Предположим, переведут все. Но, скажем, жесткие диски в России не производятся. Здесь ключевой вопрос, на самом деле, в комплектующих. В этой индустрии, в особенности на производстве оборудования, важно не то, какая компания стоит финальным лейблом и под именем которой это продается, а глобальная цепочка поставок. Потому что во всей этой затее проблема как раз в этом.

Если даже есть какой-то российский производитель оборудования, но 99% комплектующих производится на Тайване, или в Китае, или в Малайзии, или в Индонезии, или в США, то все эти попытки импортозамещения, которые нацелены на то, чтобы мы не зависели от других производителей, канут Лету. Просто эти производители будут на втором уровне.

Если это попытка обезопаситься от того, что против нас могут ввести санкции и оборудование просто будет недоступно, то их все равно введут и оно все равно будет недоступно. Потому что санкции могут быть введены на комплектующие. То есть что будет, если, например, в Россию запретят поставлять жесткие диски? У нас что, есть свое производство жестких дисков?

Поэтому я бы к этим инициативам относился с большой долей скепсиса и, скорее, смотрел на них не как на попытку реализации качественной госполитики, а в большей степени – как на попытку каким-то образом перераспределить финансовые потоки в затратах на оборудование», – сказал Бегтин.

О том, что российских операторов связи и центры обработки данных планируют перевести в основном на отечественное оборудование, сообщила 9 сентября газета «Коммерсантъ». Ссылаясь на проект «дорожной карты» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования в России на 2016-2020 годы, газета писала, что предполагается уже в 2020 году перевести сети российских операторов связи и центры обработки данных на российское оборудование на 85% .

План был подготовлен рабочей группой при администрации президента России. Для его осуществления планируется повысить ввозные пошлины на оборудование и запретить даже частным операторам использовать зарубежную технику для выполнения ряда функций.

Между тем эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к повышению цен на услуги связи и снижению их качества.