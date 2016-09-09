Эксперт Григорий Голосов: Накануне выборов ЕР не может не подчеркивать связи с президентом

«Единая Россия» не может позволить себе расслабиться в последнюю неделю перед выборами, так как слишком много партий говорят о своей поддержке политики Путина. Все, что ей остается, — это подчеркивать свою связь с президентом. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

«Ситуация простая: до выборов остается совсем немного времени, и, несмотря на то, что эта кампания была неимоверно пассивной (а она, конечно, была такой неслучайно), в течение последней недели до выборов скрыть сам факт проведения их уже не получится, его не "замажешь". потому что набрана "критическая масса", и люди в течение этой недели будут видеть, что выборы все же состоятся.

Они будут довольно активно узнавать о существовании альтернативных партий, в том числе и тех, кто весьма громко заявляет о своей поддержке Владимира Путина, и это действительно создает довольно рискованную ситуацию для "Единой России" даже в том секторе политизированного электората, который в принципе поддерживает политику Путина.

Отсюда вытекает два следствия. Во-первых, ничего не делать у "Единой России" больше не получится: в течение этой недели что-то делать придется. И отсюда вытекает и ответ на вопрос, что именно ей делать: всячески подчеркивать, что именно она является настоящей партией президента. Чтобы все люди, которые Путина поддерживают, но озабочены экономической ситуацией или какими-то другими аспектами ситуации, не проголосовали за другие партии — скажем, за "Справедливую Россию" или за ЛДПР, а голосовали за "Единую Россию".

Так что, я полагаю, что "Единой России" правильно делают основной акцент на своей связи с Путиным. Больше, собственно говоря, они и сделать-то ничего не смогут», — сказал Григорий Голосов.

О том, что «Единая Россия» за неделю до выборов в качестве меры по улучшению своего рейтинга запустит последнюю, третью по счету, волну агитации, сообщило информационное агентство РБК со ссылкой на источники в руководстве партии. По их словам, целью ЕР в это время станет попытка акцентировать связь партии с Путиным в глазах избирателей.

Для этого всюду развесят баннеры нескольких типов: с прямым призывом «Голосуй за партию президента. За «Единую Россию»!» и с цитатой Путина со съезда ЕР «Ценить доверие людей, обещать только то, что сможешь выполнить».