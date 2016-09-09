Эксперт Максим Кронгауз: «Лингвистическая полиция» сама по себе русскому языку не поможет

Никакие запреты и «лингвистическая полиция» не поможет поддерживать чистоту языка, если до введения запретов не будет выработано рекомендаций о том, как называть то, для чего используется заимствованное слово. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Максим Кронгауз, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ.

«Как известно, русский язык поглощает заимствования в течение веков, накапливает их, и никаких особых проблем это не порождает. Но в пиковые моменты, как, например, в 1990-е годы, возникают некоторые проблемы, поскольку появляется какое-то количество незнакомых слов. И человек, читающий текст (скажем, в средствах массовой информации), раздражается, потому что встречается с незнакомыми словами.

Второй неприятный эффект такого явления заключается в том, что увеличивается вариативность написания для заимствований. Скажем, для какого-нибудь слова "риэлтор" существуют четыре написания, встречающихся в текстах, и два из них встречаются в нормативных словарях. Что тоже раздражает.

Все это имеет место, потому что идет (или, скорее шел, сейчас его уже нет) вал заимствований. Но, конечно, бороться с ним надо не запретами, не штрафами, не расстрелами и не повешением, не полицией. А самый, пожалуй, простой пример того, как бороться надо, – это политика французская, одна из самых закрытых языковых политик в мире.

У них существует комитет, который придумывает заимствованиям альтернативы, так сказать, исконно французские. Они, например, придумали такое для компьютерной лексики. То есть нельзя сначала запретить, а потом придумывать, как это называть. А если работает такая комиссия, то она вырабатывает рекомендации, и общество к ним часто прислушивается. Не всегда, но часто.

Так что если как-то пытаться остановить вал заимствований, то только таким образом, вырабатывая какие-то критерии», – сказал Максим Кронгауз.

О том, что в Ассоциации учителей русского языка и литературы пришли к выводу, что России нужно бороться заимствованиями из иностранных языков, сообщило 8 сентября интернет-издание «Дни.ру». Оно привело заявление на этот счет председателя исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка, члена совета по русскому языку при президенте Романа Дощинского, сделанное непосредственно 8 сентября, в Международный день грамотности,

По его мнению, следует пересмотреть закон о государственном языке и, возможно, определить ответственность за нарушение литературных норм. Эксперт высказался за создание своего рода «лингвистической полиции», которая могла бы следить за соблюдением языковых норм.