Эксперт Максим Кронгауз: Запрет даже на эвфимизмы мог бы быть уместным в рекламе

Решение об отказе в регистрации бренда «Ешкин кот», скорее, политическое, так как степень непристойности выражения невелика; но, возможно, запреты на даже эвфемизмы уместны – например, в рекламе. Об этом в беседе с «Полит.ру» сообщил Максим Кронгауз, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ.

«Это действительно эвфемизм, хотя я помню, что у ФАС, например, были решения этого сорта, и они, по разным причинам, разрешали что-то гораздо более непристойное. Это спорный момент, и у меня, пожалуй, даже нет еще своего мнения. Здесь есть, скорее, некое политическое решение.

Такого рода запреты иногда, мне кажется, нужны – скажем, в рекламе. Потому что это манипулирование обществом и конкретными его членами. Ну, это привлекательно, с одной стороны, потому что некие навязчивые речевые штампы, очень узнаваемые. С другой стороны, некая степень непристойности в них есть, и тут уже общество должно решать, насколько оно допускает их в публичное пространство.

"Ещкин кот" – это довольно слабая непристойность, так что решение тут могло быть и таким, и другим. Если аргументы в пользу запрета и в пользу разрешения. Я бы, скорее, разрешил, именно потому, что тут очень малая степень непристойности. Но и обратное решение возможно, и оно основано на очевидном факте. Хотя тогда надо запрещать все эвфемизмы, "блины" и прочие выражения», – сказал Максим Кронгауз.

О том, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказался регистрировать новосибирский бренд «Ешкин кот», стало известно 8 сентября. Ведомство посчитало, что название является эвфемизмом бранных слов.