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09 сентября 2016, 00:39
банковский сектор Великобритания суды

Британцы решили отсудить у MasterCard историческую компенсацию

Кредитные карты MasterCard
Кредитные карты MasterCard

Жители Соединенного Королевства обратились в суд с коллективным иском к платежной системе MasterCard, с которой рассчитывают взыскать 18,7 млрд долларов за систематическое завышение комиссий в течение полутора десятилетий, передает MarketWatch. Для Великобритании это самый крупный иск в истории ее юриспруденции.

Клиенты карт системы MasterCard недовольны высокими комиссиями, которые взимаются с них при проведении трансграничных операций между разными странами Европейского союза. Из-за этого цены на все покупки в пределах ЕС оказались завышенными, причем искусственно.

Предъявленная истцами сумма компенсации — это лишь примерная оценка понесенного ими ущерба, основанная на анализе публично доступной информации об онлайн-покупках 40 млн британских пользователей за последние 15 лет.

Этот иск — второй по счету с того момента, как в 2015 году в ЕС был принят закон о коллективной защите прав потребителей. Он предполагает выставление требований к компании от лица всех ее клиентов. Если решение суда по иску будет положительным, клиенты автоматически могут рассчитывать на возмещение, если добровольно от него не откажутся.

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