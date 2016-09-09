В Подмосковье неизвестные напали на автомобиль фельдъегерей

Неизвестные напали на сотрудников фельдъегерской службы РФ в Подмосковье и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несколько человек напали на машину фельдъегерской службы в Домодедовском районе. Под угрозой применения оружия забрали четыре пистолета и документы, которые перевозились в машине», — отмечает собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск преступников. В Москве и Московской области объявлен план «Перехват».

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации осуществляет доставку корреспонденции, а также осуществляет в Москве встречи и проводы сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи.