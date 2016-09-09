Набиуллину обеспокоил резкий рост потребительских кредитов

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность существующим в стране риском быстрого роста объемов потребительского кредитования. «В августе кредиты населению выросли больше, чем кредиты предприятиям», — цитирует ее RNS.

Набиуллина пояснила причину беспокойства ЦБ РФ по этому поводу: дело в том, что быстрый рост потребительского кредитования «имеет проинфляционный характер», поскольку связан с «переходом к структурному профициту ликвидности, который вызывал рост высокорискованных сегментов в банковском секторе».

Напомним, с 1 августа крупнейший банк России — Сбербанк — возобновил выдачу кредитных карт молодым клиентам (в возрасте от 21 года). Ранее возрастной ценз на оформление кредиток составлял 25 лет, он был повышен в 2014 году на фоне финансового кризиса и высокой степени невозврата долгов.