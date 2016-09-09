Минфин предложил урезать расходы на оборону на 6%

Министерство финансов предложило сократить расходы на оборону в течение ближайших трех лет на 6%, пишет в пятницу «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Источники уточнили, что сокращение коснется всех расходов по статье «национальная оборона». При этом 1% будет перераспределен на приоритетные программы и проекты. Как подсчитали «Ведомости», уже в 2017 году такая мера позволит сэкономить около 190 млрд рублей.

В свою очередь, собеседник из Министерства обороны рассказал изданию, что в ведомстве знают о предложении Минфина и в случае его принятия готовы оптимизировать расходы на закупку и разработку вооружений и капстроительство.

В интервью «Ведомостям» чиновник финансово-экономического блока рассказал, что в 2017 году все расходы, кроме социальных, будут урезаны на 6%. Это необходимо для того, чтобы уложиться в планируемый размер замороженных расходов – 15,787 трлн рублей в 2017–2019 годах.

Ранее сообщалось, что военные расходы России в 2015 году составили 2,9 трлн рублей. Эта цифра указана в отчете, предоставленном Управлению ООН по вопросам разоружения (UNODA). Это почти на триллион (48%) больше, чем в 2014 году. В свою очередь, Минфин предлагал вдвое сократить финансирование госпрограммы вооружений.