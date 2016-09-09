Белорусская статистика впервые за семь лет зафиксировала дефляцию

В августе нынешнего года специалисты белорусского Национального статистического комитета впервые за последние семь лет зафиксировали в стране дефляцию, передает RNS. По данным комитета, по сравнению с июлем потребительские цены в прошедшем месяце снизились на 0,1%.

«Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2016 года по сравнению с июлем составил 99,9%, с декабрем 2015 года — 107,6%», — уточнили представители статистического ведомства.

В предыдущий раз дефляция на уровне 0,2% по итогам одного месяца фиксировалась в Белоруссии в августе 2009 года.

Напомним, 1 июля в Белоруссии прошла крупнейшая деноминация в истории страны: номинал действующих банкнот был сокращен в 10 тысяч раз. До 31 декабря старые банкноты будут использоваться наряду с новыми, а цены указываются в двух вариантах.