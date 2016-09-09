СМИ сообщили о прекращении поставок российского дизельного топлива на Украину

На основании решения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Российской Федерации было принято решение обнулить ранее выданные разрешения на экспорт дизельного топлива. Об этом пишет УНИАН.

С 9 сентября экспорт российского дизельного топлива был прекращен.

«Украинские компании экстренно подают новые документы для разблокирования российского импорта. Информацией о причинах такого хода регулятора российские поставщики не располагают», - передает источник.

Соответствующее извещение о решении ФСТЭК были направлены большинству контрагентов Украины, сообщает Oil News.