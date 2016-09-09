Аквалангистов Росгвардии направят на охрану Крымского моста

Принято решение создать отряд аквалангистов-гвардейцев в Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ). Военные аквалангисты будут охранять мост в Крым в Керченском проливе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

«В настоящее время формирование воинской части уже практически завершено. Военнослужащие сразу же приступят к охране объектов строительства Керченского моста и продолжат выполнять эту задачу после окончания его строительства», - сообщает источник.

Боевые аквалангисты будут оснащены самым современным стрелковым оружием и средствами наблюдения, а также получат быстроходные катера. Отряд будет охранять объект не только от возможных нарушителей, но и от взрывных устройств, которые могут быть спрятаны в конструкции моста. Для эффективной работы бойцы будут оснащены всеми необходимыми устройствами.

В настоящее время район строительства моста охраняется силами противодиверсионных отрядов Черноморского флота.

Напомним, что мост через Керченский пролив соединит Крым с Краснодарским краем. Его открытие планируется в 2018-1019 годах. Стоимость строительства моста составит более 200 млрд рублей.