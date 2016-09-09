Киев согласился принять «Евровидение»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2017 году пройдет в Киеве. Такое решение принял украинский организационный комитет, передает «Интерфакс».

«19 голосов при голосовании было за Киев, два голова - за Одессу и один воздержался. Место проведения - МВЦ (Международный выставочный центр) на Левом берегу», - сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Как отметил министр культуры Украины Евгений Нищук, при выборе города немалую роль сыграл фактор финансовых гарантий.

Отметим, за право проведения конкурса боролись Киев, Одесса и Днепр. Однако позднее основная борьба развернулась между Киевом и Одессой. Оглашение победителя переносилось несколько раз.

Между тем в СМИ успела появиться информация о том, что вместо Украины «Евровидение» может принять другая страна, в том числе и Россия.