Администрация Facebook восстановила ранее удаленное фото с обнаженной девочкой

Главный редактор норвежской газеты Aftenposten Эспен Эгиль Хансен на своей странице в Facebook написал письмо основателю соцсети Марку Цукербергу. В нем он выразил несогласие с удалением администрации ресурса всемирно известной фотографии военного фотографа Ника Ута. На нем изображена обнаженная вьетнамская девочка Фан Тхи Ким Фук, попавшая под бомбардировку и обожженная напалмом.

Требование удалить фото пришло 7 сентября, и оно было удалено без ожидания истечения 24 часов и ответа редактора.

Хансен заявил, что существует огромная разница между порнографией и культовыми фотографиями войны.

«Марк, попробуй представить новую войну, где дети будут жертвами бочковых бомб или нервно-паралитического газа. Ты бы опять прервал публикацию свидетельств этой жестокости только из-за того, что кто-то может быть оскорблен изображениями голых детей или потому что какой-нибудь педофил увидит фотографии?» — поинтересовался редактор газеты.

В настоящее время его заблокированная страница вновь доступна, фотография восстановлена.