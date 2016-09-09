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09 сентября 2016, 22:21
Белоруссия Паралимпиада Россия

Сотрудник Минспорта Белоруссии объяснил выход с флагом РФ на Паралимпиаду

Сборная Белоруссии на Паралимпиаде в Рио
Сборная Белоруссии на Паралимпиаде в Рио
YouTube.com

Андрей Фомочкин, являющийся сотрудником белорусского министерства спорта и туризма, рассказал о причинах, побудивших его вынести российский флаг на открытие Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро (за что он впоследствии был лишен аккредитации).

«Я нисколько не сожалею о своем поступке», — цитирует слова Фомочкина сайт ведомства, в котором он работает. Он также напомнил слова главы Международного паралимпийского комитета (МПК) Филиппа Крейвена о том, что «все мы часть мира». «И мне непонятно, почему россияне не являются этой частью на стартовавшей Паралимпиаде», — заявил Фомочкин.

Считать себя героем он отказался, пояснив, что герои в этой ситуации — это спортсмены, решившие несмотря ни на что поддержать своих друзей, и вообще все паралимпийцы.

К решению МПК лишить его аккредитации Фомочкин отнесся спокойно, пояснив, что «личные убеждения выше всего». «Я покидаю Рио, но сердцем остаюсь с нашими паралимпийцами», — резюмировал белорус.

Напомним, на открытии Паралимпиады 8 сентября Фомочкин, участвовавший в параде спортсменов вокруг стадиона, вышел с российским флагом. Ему удалось пройти около четверти круга, после чего флаг был изъят.

Паралимпийский комитет Белоруссии избежал санкций в связи с этим инцидентом. В МПК пришли к выводу, что решение вынести российский флаг на стадион было индивидуальным протестом.

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