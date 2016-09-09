Во Франции арестованы готовившие теракт у Собора Парижской Богоматери

Во Франции полиция задержала трех женщин, подозреваемых в подготовке теракта в центре Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, все трое, предположительно, причастны к появлению автомобиля Peugeot 607 с газовыми баллонами в багажнике возле Собора Парижской Богоматери.

Задержание подозреваемых произошло в Буси-Сент-Антуан. Этот городок расположен в департамент Эсон в 30 километрах от французской столицы. Одна из задержанных, 19-летняя Инес Манади, по данным полиции, подозревается по делу о минировании Peugeot 607.

Вместе с сообщницами — 23-летней Сарой и 39-летней Амели — девушка попыталась оказать сопротивление французским силовикам. Во время задержания она нанесла полицейскому ножевое ранение в плечо.

В ночь с субботы на воскресенье в центре Парижа был обнаружен автомобиль Peugeot 607 без номеров. Прохожие сообщили полицейским, что на заднем сидении машины с включенными стоп-сигналами лежит газовый баллон, а также блокнот с надписями на арабском языке. Как выяснилось позже, баллон в салоне автомобиля был пустым, однако в багажнике находилось еще шесть полных, а также три небольшие канистры бензина.

По другой информации, Инес Манади и две ее сообщницы планировали проведение теракта на Лионском вокзале в Париже. По данным французских спецслужб, Манади присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).