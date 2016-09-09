Два человека погибли в железнодорожной аварии на севере Испании
По меньшей мере два человека погибли и 12 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Испании, сообщает газета Voz de Galicia.
Железнодорожная авария произошла в 9:30 утра по местному времени (8:30 Москве) в муниципалитете Порриньо в Галисии, недалеко от границы с Португалией.
Причины аварии в настоящее время устанавливаются. По словам очевидцев, поезд начал заваливаться на бок, а потом, возможно, врезался в опору линии электропередачи. Состав потерпевшего аварию поезда состоит из трех вагонов.
Из-за случившегося нарушено железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо.
🔴 #OPorriño Los partidos gallegos suspenden sus agendas de campaña tras el accidente de tren https://t.co/Yu8WMp1lxT pic.twitter.com/t5TI86k5zm— La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) 9 сентября 2016 г.