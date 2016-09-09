Два человека погибли в железнодорожной аварии на севере Испании

По меньшей мере два человека погибли и 12 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Испании, сообщает газета Voz de Galicia.

Железнодорожная авария произошла в 9:30 утра по местному времени (8:30 Москве) в муниципалитете Порриньо в Галисии, недалеко от границы с Португалией.

Причины аварии в настоящее время устанавливаются. По словам очевидцев, поезд начал заваливаться на бок, а потом, возможно, врезался в опору линии электропередачи. Состав потерпевшего аварию поезда состоит из трех вагонов.

Из-за случившегося нарушено железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо.