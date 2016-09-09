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09 сентября 2016, 09:15
газовая промышленность Польша Украина

Украина прервала импорт газа из Польши из-за аварии

Транзит газа через Украину
Транзит газа через Украину
zn.ua

Польша была вынуждена приостановить поставки газа на Украину в связи с аварией на газопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Укртрансгаз» Максима Белявского.

«Во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, временно прекращен импорт газа из Польши», — рассказал он.

В настоящий момент рабочие проводят ремонт поврежденной части газопровода.

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