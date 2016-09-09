Астахов пожелал «божьей помощи» сменившей его Кузнецовой
В своем InstagramПавел Астахов прокомментировал назначение Владимиром Путиным нового омбудсмена.
«Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!» - пишет Астахов.
Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!
Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Сен 9 2016 в 12:39 PDT
Напомним, что указом Владимира Путина на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте назначена Анна Кузнецова.
Ранее Путин принял отставку Астахова по собственному желанию. О причинах принятия такого решения Павла Астахова сообщалось ранее.