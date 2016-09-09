Приехавших на Кубань тушить пожары активистов «Гринпис» избили

В Краснодарском крае произошло нападение на лагерь пожарников-активистов «Гринпис». Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 сентября. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

«Мы остановились на ночь на участке одного из добровольцев. Нападавшие перелезли через забор и начали громить. У них были дубинки, ножи, пистолеты. Побили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей. Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет», - рассказывает Григорий Куксин - руководитель противопожарного проекта «Гринпис».

Сотрудники полиций и «Скорой» прибыли на место происшествия уже после того, как преступники скрылись.

Руководителя программы «Гринпис» России по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина и главу «Добровольных лесных пожарных Забайкалья» увезли в больницу.

На месте лагеря работает полиция. Активисты «зеленых» выразили желание оказать сотрудничество следствию. Они также подчеркнули, что продолжат заниматься тушением пожаров.

Отметим, что представители «Гринпис» прибыли в регион 5 сентября для оказания помощи другим организациям в тушении тростниковых и степных пожаров.