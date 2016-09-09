Медведев анонсировал индексацию пенсий в 2017 году по старой схеме

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подтвердил возврат к прежней системе индексации пенсии в 2017 году, передает «Россия 24».

«Да, мы вернемся к прежней системе индексаций», - говорит Медведев.

Премьер-министр также отметил, что при индексации пенсии в 2017 году правительство примет во внимание реальную инфляцию.

Напомним, что правительство приняло решение заменить доиндексацию пенсий 2016 года на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться всем пенсионерам в январе 2017 года.