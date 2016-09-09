СКР начал проверку по факту обрушения моста в Саратовской области

Следственный комитет России по Саратовской области приступил к проведению доследственной проверки по факту обрушения моста через реку Березовку, при котором упали пять вагонов с зерном.

В пресс-релизе ведомства, который цитирует «Газета.Ru», говорится, что на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит его осмотр для установления обстоятельств ЧП.

В сообщении СКР уточняется, что из пяти упавших вагонов два рухнули в реку, еще два — в кювет, а один сошел с рельсов.

По предварительным данным, «причиной схода вагонов могло послужить разрушение железнодорожного моста при прохождении через него грузового состава», говорится в пресс-релизе следственного ведомства.

Железнодорожная авария произошла возле села Жирновка Петровского района Саратовской области с грузовым поездом, который следовал из Петровска в Актарск и состоял из 16 вагонов с зерном.

Первоначально сообщалось, что в результате инцидента с рельсов сошли восемь вагонов, потом информация была уточнена.