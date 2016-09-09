В Международном паралимпийском комитете опровергли отстранение второго белоруса от Игр в Рио

В Международном паралимпийском комитете (IPC) не подтвердили лишение аккредитации второго члена делегации Белоруссии на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Cпорт».

«Мы забрали только одну аккредитацию [у белорусской делегации]», — цитирует агентство заявление представителя IPC.

Днем ранее агентство БелТА сообщило, что аккредитации лишили еще одного представителя Белоруссии наряду с представителем министерства спорта и туризма Андреем Фомочкиным, пронесшим флаг РФ на церемонию открытия Паралимпиады.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Рио состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Представителю делегации Белоруссии удалось пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован.

Пресс-служба министерства спорта и туризма Белоруссии сообщила, что вынести флаг России на церемонию открытия Паралимпиады было решением белорусской команды, которая решила поддержать российских спортсменов, в полном составе отстраненных от Игр решением Всемирного антидопингового агентства (WADA). Флаг нес сотрудник министерства Андрей Фомочкин. После этого Международный паралимпийский комитет аннулировал его аккредитацию.