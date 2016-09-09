Глава МИД Эстонии ушла в отставку для борьбы за пост президента

Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что подает в отставку с поста главы МИД и намерена баллотироваться в президенты, сообщает Sputnik.

Ожидается, что официальное заявление Кальюранд сделает в 12:00 по Москве.

Проведенные в Эстонии опросы общественного мнения показали, что Кальюранд является наиболее популярным кандидатом в президенты. Кроме того, в конце августа группа видных общественных деятелей Эстонии разместила в местных СМИ открытое письмо, в котором призвала выдвинуть Кальюранд кандидатом в президенты страны.

В свою очередь, премьер-министр страны Таави Рыйвас не считает такое решение министра иностранных дел необходимым. Он заявил, что, в случае наличия на выборах нескольких кандидатов со схожими мировоззрениями снижаются шансы каждого из них.

Ранее в ходе трех туров голосования, которые прошли в эстонском парламенте, депутатам не удалось избрать президента, поскольку никто из представленных кандидатов на набрал необходимого для победы количества голосов. Второй этап голосования пройдет в Коллегии выборщиков, которая соберется 24 сентября.